Amazon prodal zákazníkovi falešný Ryzen 9800X3D, pod nálepkou byl starý FX-4100

Amazon je velkým prodejcem, od kterého by člověk nečekal, že mu dodá něco úplně jiného, než by měl. Občas se jistě stanou přešlapy, ale dostat krabici s procesorem záměrně maskujícím se za Ryzen 7 9800X3D, to už by člověk asi nečekal. Jenže právě to se stalo Arisovi z Hardware Busters. Pro svůj další testovací systém potřeboval tento procesor, takže ho objednal přímo z Amazonu, tedy ne od jiného prodejce, který prodává přes tuto platformu. Jenže to, co mu přišlo, to ho dost překvapilo.

Krabice vypadala v pořádku, dokonce měla mít pečeť, že nebyla otevřena. Ta ale byla podle všeho falešná. Že je něco v nepořádku, napovídal už pohled na heatspreader a kvalitu písma na něm. To bylo podstatně méně kvalitní, než je zvykem, zarážející byl ale především jeho tvar. Nové Ryzeny mají nezaměnitelný tvar s osmi nožičkami, který tento Ryzen neměl. Také měl na druhé straně piny, což je něco, co AMD u poslední generace opustilo, AM5 je totiž systémem LGA s ploškami, zatímco starší systémy jsou PGA (Pin Grid Array) s nožičkami. Nakonec se zjistilo, že procesorem je 14 let starý AMD FX-4100, který měl na sobě nálepku s nápisem Ryzen, aby se maskoval. Jak se něco takového stalo, není úplně jasné, zdá se ale, že by mohlo jít o procesor, kterému zákazník vyměnil obsah krabičky a přijímací technik v Amazonu to nezkontroloval. Možné je ale také to, že k přehození došlo na straně technika nebo zaměstnance Amazonu.