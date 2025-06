1,4nm proces od TSMC bude hodně drahý, jeden wafer má vyjít na 45.000 USD

Na poli výrobních procesů možná bude brzy docela zajímavá konkurence, kdy by společnosti TSMC snad mohl konkurovat i Samsung a Intel. Zda se tak stane, to se teprve uvidí, každopádně zatím má TSMC velmi dobrou pozici na trhu a do značné míry si může diktovat ceny, alespoň co se těch nejpokročilejších procesů týče. A podle zákulisních zpráv se zdá, že tomu tak bude i u připravovaného procesu Angstrom, který je kódovým označením pro 1,4nm proces této značky (obecně se takto označuje jednotka délky, konkrétně 0,1 nm).

Zatímco 3nm proces se u TSMC pohybuje okolo částky 20 tisíc USD za wafer, 2nm proces by měl být o polovinu dražší, tedy za částku 30 tisíc USD. Nový 1,4nm proces by měl opět přidat dalších 50 % navíc, tedy 45 tisíc za wafer. Pochopitelně pokročilejší proces znamená hustší obvody, a tedy možnost dosáhnout menších čipů, ty ale také prochází vývojem a získávají větší počet tranzistorů, takže jejich plocha se až tak zásadně nemění, což bohužel znamená, že se jich na wafer vejde podobné množství. A pak se logicky na ceně čipů projeví především nárůst ceny za celý wafer.

Např. GeForce RTX 1080 měla 7,2 mld. tranzistorů a na 16nm procesu plochu čipu 314 mm2, RTX 5080 už má 45,6 mld. tranzistorů a na 5nm procesu je plocha čipu 378 mm2 (RTX 5090 je na tom ještě mnohem dál, ale to už je extrémní produkt). Připomeňme, že první čipy vyráběné 1,4nm procesem u TSMC by se pravděpodobně měly objevit v roce 2028.