14jádrový Intel Core i5-14600K má dle benchmarků o 4-11 % vyšší výkon než 13600K

Intel Innovation Event se bude konat už za chvíli, 20. září. Očekává se zde představení mobilních procesorů Meteor Lake a desktopových Raptor Lake Refresh. Od těch se nějaké zásadní zázraky nečekají, půjde jen o mírné vylepšení stávajících procesorů. Na Internetu se tak objevují uniklé výsledky testů v různých benchmarcích a my se na ně nyní můžeme podívat. Konkrétně jde o procesor střední třídy, Core i5-14600K. Stejně jako u i5-13600K, i zde by mělo jít o 14jádrový model s 6 výkonnými a 8 úspornými jádry, tedy se schopností zpracovat 20 vláken najednou. Základní frekvence se měnit nemá a zůstane na 3,5 GHz, zvýší se však Boost frekvence o 200 MHz z 5,1 na 5,3 GHz. To máme zhruba 4 %, takže o tolik se dá teoreticky čekat i navýšení výkonu. Nadále tu máme také 20 MB L2 a 24 MB L3 cache, PBP (PL1) spotřeba pak činí 125 W. Hovoří se o tom, že PL2 by měla činit 181 W.



Ostatně v jednom z testů tento procesor bral zhruba 160 W a zajímavostí tu bylo překvapivě vysoké napětí 1,4 V. Každopádně nás zajímají výsledky a v tomto případě šlo o benchmark Cinebench 2024. Procesor zde dosáhl výkonu 124 bodů v jednovláknové a 1430 ve vícevláknové verzi. V obou případech je to zhruba 10-11% nárůst výkonu proti předchůdci. Objevil se také výsledek v Cinebenchi R23 MT. Zde šlo o 25270 bodů, což ho proti 13600K posunulo dopředu o 5 %. O necelá 2 % pak zaostává za 16jádrovým Ryzenem 9 5950X.

Máme tu i výsledky v CPU-Z, kde šlo o 868 bodů v jednovláknovém a 10249 ve vícevláknovém testu. Proti předchůdci to máme o 6 %, resp. o 4 % vyšší výkon. Když tak dáme všechny tyto testy dohromady, vychází nám cca 7 % k dobru. Zajímavé je, že tady už výše zmíněný Ryzen 9 5950X vykázal o výrazných 21 % nižší jednovláknový výkon, ale naopak díky vyššímu počtu jader naopak exceloval ve vícevláknové variantě (o 20 % více). 14600K byl tentokrát výkonem v MT srovnatelný s 12jádrovým (24vláknovým) Ryzenem 9 5900X.