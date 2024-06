150krát vyšší životnost než normálně: Gigabyte AI TOP 100E vydrží 219 PBW

Umělá inteligence dnes hodně hýbe světem a nabídkou komponent. Optimalizována jsou pro ni už i SSD. Týká se to alespoň problematiky trénování algoritmů AI, na které jsou uzpůsobená nová SSD Gigabyte AI TOP 100E. Ta jsou dodávána jako 1TB a 2TB verze ve formátu M.2 2280 s rozhraním PCIe 4.0 x4 a podporou protokolu NVMe 1.4. Cílem těchto novinek je umožnit využít pro trénování také kapacitu SSD, čímž výrazně rozšiřuje dostupnou kapacitu v podobě VRAM na grafické kartě a operační paměti RAM. Jak přesně se to ale projevuje v samotných algoritmech a jak to má fungovat technicky (kde vězí optimalizace), to není jasné.



Důležité ale je, že Gigabyte zde slibuje extrémně vysokou životnost těchto SSD. Např. zatímco standardní 2TB SSD mají životnost 1400TBW, což znamená 700 přepisů, Gigabyte slibuje pro stejnou kapacitu 219.000 TB (219 PB), tedy více než 150krát tolik. To znamená, že SSD by dle výrobce mělo být možné přepsat skoro 110tisíckrát. Přenosové rychlosti jsou 7000 MB/s u sekvenčního čtení a 5900 MB/s u sekvenčního zápisu. 1TB verze je ještě o něco rychlejší, ta nabídne 7200 MB/s u čtení a 6500 MB/s u zápisu. Pokud by SSD zvládalo zapisovat neustále svou maximální rychlostí, znamenalo by to 1,18 roku práce. 2TB verze je vybavena externí DDR cache LPDDR4 o kapacitě 2 GB (1TB verze má 1 GB). Spotřeba činí 10,9 W u čtení a 10,5 W u zápisu, menší verze má 10,8 W, resp. 11,0 W. Záruka je 5letá, případně na daný počet přepisů.