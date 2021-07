16jádrový Intel Core i9-12900K má běžet až na 5,3 GHz

Intel chystá nové procesory Alder Lake, které využijí architekturu big.LITTLE, tedy kombinací výkonných a úsporných jader. Nyní se objevil únik, který se týká připravovaného procesoru Intel Core i9-12900K. Ten by měl mít 8 výkonných jader Golden Cove podporující Hyper-Threading a dalších 8 úsporných jader Gracemont. To by tomuto 16jádrovému procesoru mělo dát možnost zpracovávat 24 vláken najednou.



Objevila se informace, že by se základní takt procesoru měl dostat na 3,9 GHz a Turbo Boost pak až na 5,3 GHz. Podle prvních testů dosáhl procesor na zhruba 11300 bodů v Cinebench R20, což je lehce pod úrovní 16jádrového AMD Ryzen 9 5950X, ale výrazněji nad modelem 5900X. A to rozhodně není špatný výkon. Aby procesor fungoval optimálně, potřebuje Windows 11, který by měl mít vylepšený scheduler.

