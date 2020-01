2020 AV2: objeven byl první asteroid obíhající Slunce blíže než Venuše

Na prvním snímku vidíme asteroid 2020 AV2, který byl zachycen letos 8. ledna pomocí zařízení Elena v rámci Virtual Telescope Project. Pod snímkem se také jasně píše, že jde o první asteroid s oběžnou dráhou nesahající za dráhu Venuše, který byl kdy nalezen.

V prvé řadě je zřejmé, že takovéto objekty nelze snadno hledat už jen proto, že je v jejich blízkosti právě Slunce, což a způsobuje, že objekty jsou dobře vidět jen v některých místech své dráhy. Když jsou totiž nejlépe osvícené, nachází se z našeho pohledu přímo za Sluncem, nebo poblíž něj a také jde prostě o to, že dané objekty by byly logicky nejlépe pozorovatelné z osvícené polokoule Země, čili za dne. To ale zase není vůbec vhodná doba pro pozorování okolního vesmíru, ostatně dobře víme, že i Venuši či Merkur můžeme vidět pouze nízko nad horizontem a jen krátce.

Krom toho, asteroidy pohybující se tak blízko u Slunce jsou obecně velice vzácné, ostatně pouze 21 ze všech podobných těles má své oběžné dráhy blíže než Země v periheliu (0,98 AU), a to opět celé oběžné dráhy. A to mají astronomové ve svých databázích už pěknou řádku asteroidů, jejichž číslo se v případě Minor Planet Center už pomalu blíží osmi stům tisícům. Pro nás je to pochopitelně pouze dobře, neboť zrovna nepotřebujeme, aby ve vnitřní části Sluneční soustavy poletovalo tolik těles. I tak jsou známa taková, která nás potenciálně ohrožují, ale to především kvůli tomu, že jsme ohroženi především objekty s vysoce eliptickou dráhou, jichž je mnohem více.

Právě kvůli nesnadnému sledování vnitřní Sluneční soustavy ale lze spíše jen odhadovat, kolik objektů se v nich nachází. Pokud jde o IEO (Inner-Earth Objects, čili zmíněných 21 známých těles), dle odhadů jde o zhruba dvě procenta ve srovnání s NEO (Near-Earth Objects). NEO jsou taková tělesa, jejichž oběžná dráha alespoň protíná dráhu Země, čímž představují potenciální hrozbu. Tento seznam asi 20 tisíc těles tak zahrnuje i komety, které se jen velice zřídka podívají blíže ke Slunci.

Co se týče samotného 2020 AV2, ten obíhá Slunce ve vzdálenosti 0,46 až 0,65 AU, čili je i se slušnou rezervou před drahou Venuše, která se dostane nejblíže na 0,72 AU. Oproti planetám je ale jeho dráha i tak velice výstředná a mimochodem jej pravidelně dostává až na úroveň Merkuru.

