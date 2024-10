20jádrový Intel Core Ultra 7 265K překonal v Geekbench 6 i Core i9-14900K

Už jen pár týdnů nás dělí od představení nových procesorů Intel Arrow Lake. Ty by měly přinést podstatně vyšší výkon a o něco lepší efektivitu než nepříliš povedené procesory Raptor Lake (ty sice uměly být i poměrně efektivní, ale Intel to pokazil velkou snahou o max. frekvence). Arrow Lake by v tomto měl být podstatně lepší. Jednak končí na nižších frekvencích, jednak jeho P-Core mají přinést docela znatelný nárůst IPC, přičemž přijdou o Hyper-Threading. To by nicméně měl nahradit výrazně vyšší výkon E-Core, jež mají svým IPC překonat i P-Core z Raptor Lake. To by mohlo více než dohnat ztrátu danou absencí HT. A jak se ukazuje, nové procesory jsou v uniklých testech velmi slušné.

Už tradičně tu jde o test Geekbench 6.3.0 (u něj je ale třeba dávat pozor na MT výkon, tam docela zvláštně škáluje). Tentokrát se objevil výsledek procesoru Intel Core Ultra 7 265K, což je 20jádrový model s podporou 20 vláken. Jde tedy o jeden z nejrychlejších procesorů nové řady, ale nikoli o vlajkovou loď, tou bude Core Ultra 9 285K. Tento procesor má 8 jader P-Core se základní frekvencí 3,9 GHz a Boostem 5,5 GHz, dále je tu 12 E-Core se základním taktem 3,3 GHz a maximem 4,6 GHz. Připomeňme, že předchozí Core i7-14700K měl také 20 jader, ale díky HT zde byla podpora pro 28 vláken. Dosahoval také mírně vyššího max. taktu 5,6 GHz.

Nový procesor dosáhl výkonu 3283 bodů v jednovláknovém testu a 22293 bodů ve vícevláknovém. Co ale tato čísla znamenají? Pokud to srovnáme s předchozím modelem 14700K, tak si v ST novinka polepšila o solidních 10 %, v MT je to dokonce okolo 15 %. Pokud to porovnáme s nejvýkonnějšími procesory předchozí generace, modelem 14900K (14900KS v databázi není), stále si připisuje 6 % navíc v ST a 8 % v MT. Přitom nezapomínejme, že 14900K má podporu pro 32 vláken, tedy o 60 % vláken navíc. Přesto je 265K rychlejší, a to ani nejde o vlajkovou loď.

Pokud to srovnáme s Ryzenem 9 7950X, Intel má náskok 10 % v ST, a přestože má Ryzen podporu 32 vláken (přitom žádná E-Core, ale plnohodnotných 16 jader s SMT), 265K tento procesor poráží o 15 %. Nový Ryzen 9 9950X ještě v databázi záznam nemá, ale nejlepší výsledky se obvykle pohybují okolo 3300-3500 bodů v ST, AMD tak Intel překonává asi o 4 %. Pokud bychom se bavili o MT výkonu, pak je 265K s 9950X obvykle srovnatelným procesorem (jen velmi málo výsledků testů AMD se dostalo přes 22,5 tisíc). Dá se tedy předpokládat, že 285K nové Ryzeny v MT značně překoná (to už se povedlo i inženýrským vzorkům).