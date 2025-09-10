Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Procesory
Samsung

2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Spandragon 8 Elite

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Spandragon 8 Elite
Samsung chystá nový mobilní procesor Exynos 2600, který by měl vyrábět pomocí 2nm GAA procesu. Další test ukazuje velmi slušné výkony překonávající nynější konkurenci.
Společnost Samsung chystá pro své telefony nový high-endový mobilní procesor Exynos 2600, který by se měl objevit v některých verzích telefonů Galaxy S26 (na některých trzích). Novinka má 10 jader, což je možná až zbytečně moc. Pomáhá to sice zvyšovat vícevláknový výkon, současně je ale otázkou, na jak dlouho je pak udržitelný, a zda je to vůbec v telefonech potřeba. Úspornější 2nm výrobní proces by měl pomoci zkrotit energetické nároky, jenže stále je tu snaha o zvyšování frekvencí. V minulosti tu už nějaké ty testy Exynosu 2600 byly, ty ale nevykazovaly moc dobré hodnoty. Nyní došlo k navýšení frekvencí, což se projevilo i na velmi slušném výkonu procesoru. Není však zaručeno, že finální verze procesoru bude mít právě tyto hodnoty.
 
Úsporná šestice jader Cortex-A730 si polepšila z 2,46 GHz na 2,76 GHz, tři výkonnostní jádra Cortex-A730 se pak dostala z 2,96 GHz na 3,26 GHz. Také hlavní jádro Cortex-X930 si polepšilo, a to z 3,55 GHz na 3,8 GHz. Takovým taktem ale nepatří k těm nejvýkonnějším, Apple měl už u minulé generace A18 Pro u nejvýkonnějších jader frekvenci skoro 4,05 GHz a Snapdragon 8 Elite běžel na 4,32 GHz (v Samsungu dokonce na 4,47 GHz).
 
Přesto to stačilo na zisk 3.309 bodů v jednovláknové verzi testu Geekbench 6.4.0. Pro zajímavost, Snapdragon 8 Elite zde má průměr okolo 2.850 bodů, na druhou stranu Apple je na cca 3.440 bodech. Vícevláknový výkon se pak u Exynosu 2600 dostal na 11.256 bodů, což je velmi pěkný výsledek. Snapdragon 8 Elite je na cca 9.480 bodech, Apple A18 Pro na cca 8.540 bodech. Měl by tak překonat Snapdragon 8 Elite, ale otázkou je, zda bude stačit na nový Snapdragon 8 Elite 2. U něj nedávné testy ukázaly trochu vyšší výkon, a to 3.393 bodů v ST (+2,5 %) a 11.515 bodů v MT (+2,3 %).
 

