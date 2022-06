3DCenter: jaké by mohly být férové ceny grafických karet dle výkonu?

Server 3DCenter k vytvoření tabulek, v nichž se snaží stanovit férovou cenu karet dle jejich reálného výkonu, využil vlastní recenze a vytvořený 4K index. Právě poslední měsíce přitom ukázaly, že reálná cena karet by mohla být často někde zcela jinde než ta doporučená, což bylo zvláště patrné v případě nejvýkonnějších modelů, které ztrácely na trhu svou cenu nejrychleji. Právě tyto karty jsou totiž obvykle vzhledem ke svému výkonu předražené, čili v jejich podobě dostáváme nejhorší poměr ceny a výkonu. Ovšem někdy tu jde i naopak o low-end.

Jaké ceny bychom ale mohli očekávat, kdyby bylo obvyklé naopak to, že platíme jistou fixní cenu za daný výkon? Zcela nepřekvapivě by právě ty nejvýkonnější karty musely být mnohem levnější, což by postihlo především NVIDII. Ostatně její karty aktuální generace Ampere mají doporučenou cenu až 2000 dolarů, zatímco AMD končí na 1100 dolarech.

Důležitá otázka však je, dle jakého mustru bude to všechno posuzováno. Autoři si v tomto případě jako výchozí bod vybrali GeForce RTX 3070, kterou lze považovat za mainstream se slušným poměrem výkonu a ceny. Čili právě tato karta má v tabulce zcela odpovídající "férovou cenu" 499 USD, jež je stejná jako skutečná doporučená cena (MSRP). A právě na výběru této karty závisí to podstatné, co lze z těchto tabulek vyčíst.

Model Dop. cena 4K výkonnostní index Výkon/dop. cena "Férová" cena

GeForce RTX 3090 Ti $1999 408,00 % 41,00 % $814 GeForce RTX 3090 $1499 376,00 % 50,00 % $750 GeForce RTX 3080 Ti $1199 366,00 % 61,00 % $731 GeForce RTX 3080 12GB ? ~344% - $687 GeForce RTX 3080 10GB $699 330,00 % 94,00 % $659 GeForce RTX 3070 Ti $599 271,00 % 90,00 % $541 GeForce RTX 3070 $499 250,00 % 100,00 % $499 GeForce RTX 3060 Ti $399 217,00 % 109,00 % $433 GeForce RTX 3060 $329 165,00 % 100,00 % $329 GeForce RTX 3050 $249 ~114% 91,00 % $228





Model Dop. cena 4K výkonnostní index Výkon/dop. cena "Férová" cena

Radeon RX 6950 XT $1099 368,00 % 67,00 % $735 Radeon RX 6900 XT $999 348,00 % 70,00 % $695 Radeon RX 6800 XT $649 322,00 % 99,00 % $643 Radeon RX 6800 $579 278,00 % 96,00 % $555 Radeon RX 6750 XT $549 234,00 % 85,00 % $467 Radeon RX 6700 XT $479 221,00 % 92,00 % $441 Radeon RX 6650 XT $399 167,00 % 84,00 % $333 Radeon RX 6600 XT $379 159,00 % 84,00 % $317 Radeon RX 6600 $329 ~134% 81,00 % $267 Radeon RX 6500 XT $199 (~71%) 71,00 % $140 Radeon RX 6400 $159 (~54%) 67,00 % $107

Jak můžeme vidět, je jen málo karet, které se alespoň dostaly na 100 procent poměru výkonu a doporučené ceny, což značí, že dle stanoveného srovnání nejsou předraženy. Krom RTX 3070 to je už jen RTX 3060 Ti a RTX 3060 a z tábora AMD se k tomu velice blíží RX 6800 XT, jemuž to pouhé jedno procento můžeme odpustit.

Dále je patrné, že z hlediska poměru výkonu a cen jsou na tom (alespoň dle dat serveru 3DCenter) zvláště bídně i slabé Radeony (což víme i bez toho), kdežto GeForce mají výrazně lepší procento. NVIDIA ale na druhou stranu nabízí tři vysoce výkonné karty, které mají horší poměr než cokoliv jiného. Za výkon se v hi-endu prostě a jednoduše vždy platilo extra.