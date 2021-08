3Dfx nebudou, i přes snahu byl podvod zřejmý

Návrat 3Dfx pod investiční společností Jansen Products se tak opravdu nekoná. Včera se sice na nyní již zrušeném účtu na Twitteru objevila série prezentačních snímků, které se snažily tvářit seriózně, ale už z toho následujícího bylo jasné, že jde o podvod.

I kdyby autor namísto CEC 2022 uvedl správně CES 2022 a novou Voodoo 6 se nesnažil nacpat na stařičké a už dávno nepostačující rozhraní PCI, bylo by jasné, že takové portfolio nelze nabídnout. Mimochodem už Voodoo 5 využívaly sběrnici AGP v době, kdy propustnost PCI nestačila.

Nejde ani tak o chytrý telefon, domácí kino, tablet či televizor, zde by jistě šlo využít služeb OEM výrobců, ale aby některá firma v červenci získala chabé zbytky po 3Dfx a už půl roku na to slibovala novou grafickou kartu s vlastním čipem, to je čisté sci-fi.

Můžeme si tak jen vzpomenout na padlou společnost 3Dfx, která spustila grafickou revoluci mezi PC hrami díky svým akcelerátorům Voodoo, a která tak na scéně silně, ale jen krátce zazářila.

