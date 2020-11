3DMark dostal nové UI a také umí odhadovat herní výkon sestavy

UL Benchmarks se jednak chlubí tím, že uživatelé do databáze v minulém měsíci dodali přes milion výsledků testů, ovšem hlavní zpráva je ta, že 3DMark byl nyní vylepšen a získal nové uživatelské rozhraní.

Cílem bylo poskytnout nám lepší přehled o výkonu se smysluplným srovnáním s jinými sestavami, které využívají stejné komponenty a také máme získat lepší představu o tom, zda náš počítač bude stačit na AAA tituly. Čili 3DMark by měl jako syntetický benchmark odpovědět i na to, zda sestava bude vhodná pro konkrétní herní tituly. Například obrázek nahoře ukazuje, že v Battlefield V můžeme s danou sestavou při rozlišení 1440p a kvalitě Ultra očekávat více než 130 FPS. Hru a rozlišení/kvalitu si pak samozřejmě můžeme zvolit ze seznamu, přičemž aktuálně je k dispozici jen pět her: Apex Legends, Battlefield V, Fortnite, GTA V a Red Dead Redemption 2 s nastavením 1080p/ultra či 1440p/ultra a vždy bez ray tracingu. Časem se tato nabídka snad bude rozšiřovat.

Skóre naší vlastní sestavy bude ukázáno pomocí křivky s příslušnou číselnou hodnotou a také slovním ohodnocením. Zůstávají tu také dílčí výsledky týkající se grafického a CPU výkonu. V grafu dole pak uvidíme, zda naměřené hodnoty odpovídají tomu, co zjistili jiní uživatelé vybavení stejným hardwarem, čili pokud budeme mít nadprůměrné skóre, je to jen dobře, ale pokud bude výrazně podprůměrné, může to značit problémy s hardwarem a jeho chlazením či s konfigurací systému.

UL Benchmarks tak vytvořili vztah mezi výkonem v Time Spy a výše zmíněných titulech, a to na základě testů stovek PC. Jak ukazuje graf, předpoklad je takový, že pokud naše PC získá například 8000 bodů v Time Spy, pak ve Fortnite bude mít v rozlišení 1440p v kvalitě Ultra nejspíše mírně nad 90 FPS. To se pochopitelně může trošku lišit, jako se od sebe liší také vstupní hodnoty.

Pro využití této funkce ale budeme potřebovat alespoň Advanced Edition, která je aktuálně nabízena (rovněž na Steamu) s 85procentní slevou za 4,49 USD. Tato nabídka potrvá do 1. prosince.



Ceny souvisejících / podobných produktů: