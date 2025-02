5G modem Apple C1 se dle testů docela povedl, sice nemá mmWave, ale spotřeba je OK

Apple se postupně chce odpoutat od některých svých dodavatelů. Před několika lety dala sbohem Intelu a představila své vlastní procesory Apple M, dlouhou dobu se také mluvilo o snaze vyvinout svůj vlastní 5G modem a snížit tak svou závislost na Qualcommu. To se nyní začíná postupně dařit. Apple totiž představil nový 5G modem C1, který se poprvé objevil v telefonu Společnostse postupně chce odpoutat od některých svých dodavatelů. Před několika lety dala sbohem Intelu a představila své vlastní procesory Apple M, dlouhou dobu se také mluvilo o snaze vyvinout svůj vlastní 5G modem a snížit tak svou závislost na Qualcommu. To se nyní začíná postupně dařit. Apple totiž představil novýkterý se poprvé objevil v telefonu Apple iPhone 16e . Nevýhodou proti Snapdragonu X71 použitém v dalších iPhonech řady 16 je to, že podporuje jen pásma Sub-6GHz a nemá mmWave, nicméně mmWave není příliš obvyklým a používaným typem. V praxi by to tak nemělo znamenat zásadní nevýhodu.

První praktické testy ukazují, že modem má své kvality jinde. Pokud jde o rychlosti, dosavadní testy ukázaly srovnatelné nebo lepší výsledky než u Qualcommu. Ty jsou ale pochopitelně ovlivněny tím, co aktuálně nabízí poskytovatel mobilního připojení, tedy jaké jsou aktuální podmínky v době testu, použitý tarif a podobně. Např. v jednom z testů v Kanadě byl nový modem Applu schopen dosáhnout skoro 214 Mbps tam, kde iPhone 16 Pro Max s modemem Qualcommu dosáhl jen 153 Mbps. Tato měření jsou ale zatížena vysokou chybovostí, takže je potřeba brát je trochu s rezervou.

Máme zde také data o výdrži, které se obvykle vyjadřují velmi pozitivně, je ale třeba nezapomínat na některé detaily. Jeden test zkoušel konstantní nahrávání stránek na Redditu (zde je otázkou, nakolik se pak četla data z internetu a nakolik z cache prohlížeče) a iPhone 16e vydržel běžet 12 hodin a 54 minut, zatímco iPhone 16 se stejně velkým 6,1" displejem byl jen na 11 hodinách a 17 minutách. Další test ukázal streamování videa přes 5G, kde iPhone 16e vydržel 7 hodin a 53 minut, zatímco iPhone 16 pak 7 hodin.

Zde je ale nutné upozornit na jeden háček a podotknout, že iPhone 16e má větší akumulátor s kapacitou 3961 mAh, zatímco iPhone 16 se musí spokojit s 3561 mAh. Novinka je tak na tom o 11,2 % lépe. Pokud bychom tak toto připočetli k získaným výsledkům, tedy kolik by teoreticky měl vydržet iPhone 16 s baterií z iPhonu 16e, pak by to v prvním testu bylo 12 hodin a 33 minut (16e by tak měl přes 20 minut náskok), resp. 7 hodin 47 minut (náskok 6 minut). To ale ve výsledku dělá jen 1-3% rozdíl. Každopádně to vypadá, že Apple vyvinul 5G modem, který se schopnostmi dokáže rovnat tomu od Qualcommu.