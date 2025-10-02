Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně
>
LG

6K monitor LG UltraFine evo 32U990A s Thunderboltem 5 přichází na trh

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V lednu představený monitor LG UltraFine evo 32U990A se nyní konečně dostává na trh. Přináší 6K rozlišení a rozhraní Thunderbolt 5.
Na veletrhu CES 2025 byl představen nový 6K monitor LG UltraFine evo 32U990A a trvalo tři čtvrtě roku, než se dostal na trh. Nyní se tak konečně děje. Novinka přináší velmi vysoké rozlišení 6K, což znamená 6144×3456 pixelů (224 ppi). To je oproti UHD 4K o 156 % více pixelů (21,2 MPx proti 8,3 MPx). Jde o panel typu IPS Black s kontrastem 2000:1 a typickým jasem 450 nitů (v HDR je jas vyšší a dostačuje na certifikaci VESA DisplayHDR 600). 31,5" panel je nativně 10bitový (1,07 mld. barev) a má tradiční poměr stran 16:9. Pokud jde o odezvu, GTG činí 5 ms. Pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB, vhodný by měl být pro tvůrce 3D i AI obsahu, editory videa, fotografy, web designéry.
 
LG UltraFine evo 32U990A
 
Monitor podporuje herní technologie, jako jsou Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, k dispozici jsou také funkce jako PiP, PbP, KVM Switch, Reader Mode. Najdeme tu jeden port HDMI, dále jeden DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5), dva Thunderbolt 5 a 3 USB-C porty typu 3.2 Gen2 (1 upstream, dva downstream). Přes Thunderbolt se dá dosáhnout 96W Power Delivery a monitor zvládá také funkci daisy-chain (zapojení dvou monitorů za sebou). Monitor podporuje výškové nastavení (pouze v 60mm rozsahu), úpravu náklonu (-5° až +20°) i funkci pivota, nechybí ani možnost umístění na rameno nebo zeď (VESA 100×100mm). K dispozici je také ozvučení díky dvěma 5W reproduktorům. Cena byla stanovena na 1999 USD a prodej by měl začít v druhé polovině října.
 
LG UltraFine evo 32U990A
 

