80 Plus: zbytečný monopol, který v příštím roce způsobí zvýšení cen zdrojů?

Při výběru nového zdroje se už zákazníci běžně řídí tím, zda ten má certifikaci 80 Plus, a to na jaké ze šesti úrovní. Máme tu základní 80 Plus a pak verze Bronze, Silver, Gold, Platinum a Titanium ukazující na postupně zvyšující se efektivitu. Vysoká efektivita zdroje znamená nízké ztráty při tvorbě stejnosměrného proudu (dnes už především o napětí +12 V) ze střídavého ze zásuvky. A čím nižší jsou ztráty, tím úspornější zdroj je a také tvoří sám o sobě méně odpadního tepla.

Podstatné je ale i to, co se děje v zákulisí celého certifikačního procesu a je třeba si uvědomit, že 80 Plus, to je v případě určování efektivity PC zdrojů v podstatě monopol.

Rozlišovat zde můžeme mezi opravdovými výrobci zdrojů, jako je CWT (Channel Well) a pak firmami jako Deepcool, Corsair či jinými, které odebírají OEM zdroje, na něž třeba jen nalepí svou značku a pak je prodávají na trhu. Pro všechny bez rozdílu platí, že pokud si chtějí své produkty označovat jako 80 Plus xxxx, musí nejdříve složit úvodní poplatek ve výši 5000 USD ( viz zdroj ).

OEM výrobce zdrojů to pak má ještě snadné. Zasílá pro testování a certifikaci vzorky v rámci své jedné platformy, což ovšem už nově nevyjde na 2000 USD jako dříve, ale rovnou na 6000 USD/kus. A pak tu jsou samotné firmy využívající OEM výrobce, které musí pro získání certifikace zaplatit zvlášť za každý model dané řady, přičemž to donedávna přišlo na 1000 USD za jeden a nově to bude 3500 USD za jeden. Čili pokud si třeba Corsair vytvoří novou řadu zdrojů s pěti výkonnostními verzemi, zaplatí za jejich certifikaci i s úvodním poplatkem od ledna příštího roku celkem 22.500 USD či spíše 17.500 USD, neboť Corsair samozřejmě nebude patřit mezi nováčky.

Dle Igor's Lab tu ale vzniká zvláště to nebezpečí, že prodávané zdroje nebudou svými vlastnostmi odpovídat výsledkům testů zdrojů od OEM výrobců, na nichž jsou založeny. Oněch 3500 USD se platí pouze za to, že si firmy mohou na své zdroje plácnout označení 80 Plus na základě testů mateřské či původní platformy OEM výrobce, aniž by byly výsledné a možná i výrazně modifikované zdroje vůbec testovány. Pokud se tak použijí méně kvalitní komponenty, které mohou výrazně ovlivnit vlastnosti zdroje, v rámci certifikace 80 Plus se to řešit nebude, protože ve zveřejněném dokumentu se o testování takových zdrojů vůbec nepíše.

A pak jde samozřejmě také o ceny za testování i prostou registraci nových modelů, které se z nějakého záhadného důvodu přinejmenším ztrojnásobují, a to pochopitelně pocítí především zákazníci, kteří přitom získají pramalé záruky toho, že jejich značkový zdroj opravdu odpovídá tomu, co v certifikačním procesu předvedl jeho OEM vzor.



