800gb/s Ethernet je tu, míří do HPC sektoru

Zatím jde právě jen o standard či specifikace, které připravilo Ethernet Technology Consortium (ETC). Mluvit můžeme o 800gigabitovém Ethernetu a přesněji pak o 800GBASE-R, který zdvojnásobuje propustnost aktuálně nejlepšího řešení. Hlad serverů a jejich výrobců po propustnosti na síti je přitom velký a zájem firem jako Netflix, Amazon, Disney a Google dobře ilustruje, že jde především o streamování multimédií a o cloudové služby.

Ostatně koronavirus nám ukazuje, že propustnost Internetu jako celku není dostatečná, pokud jsou lidi donuceni uzavřít se doma, kde pak může celý den jet několik streamů třeba jen jako kulisa. Do toho se pak přidávají moderní herní streamovací služby, které mohou být na síťový provoz ještě mnohem náročnější a především pak háklivější na odezvu, neboť něco jako buffering videa do zásoby zde nepřipadá v úvahu (i když to Google bude zkoušet s využitím AI).

800GBASE-R je založen na standardu 400GbE, takže jeho zavedení do praxe by mělo probíhat hladce. Jak ETC popisuje, v podstatě jde o využití dvou 400GbE (IEEE 802.3bs) pro přenos dat po osmi linkách s propustností po 106 Gb/s. Čili technicky je toto rozhraní ještě rychlejší než 800 Gb/s, a to 848 Gb/s.

ETC se tak povedlo přijít s dvojnásobnou propustností s minimálními změnami, které budou znamenat i minimalizaci nákladů. Dá se očekávat, že nový standard se do praxe zavede během následujících let a bude mít vliv na kvalitu internetových služeb.

Na závěr lze ještě poznamenat, že Ethernet Technology Consortium je nový název pro skupinu, která se ještě toto pondělí jmenovala 25 Gigabit Ethernet Consortium. Změna tak už byla opravdu namístě, neboť vývoj už dávno překonal původní název této organizace. Neuvažuje tak snad třeba i společnost Gigabyte o přejmenování? Třeba na Zettabyte, aby to chvíli vydrželo.

