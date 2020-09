8jádrový Vermeer se ukázal v Ashes of the Singularity, poráží i Core i9-10900K

Nové AMD Ryzen "Vermeer" generace Zen 3 budou představovat vylepšenou generaci Zen 2 vyráběnou opět 7nm procesem. My ale očekáváme zásadní zásahy do provedení procesorových čipletů i inovovaný I/O čip a celkově pak jednak vyšší takty i vyšší IPC.

Vermeer by přitom skutečně měly dosáhnout taktu až 5 GHz , což rozhodně není překvapivé i vzhledem k tomu, že už dříve se objevil i 4,9GHz inženýrský vzorek. TDP by sice mělo dosáhnout 150W v případě 12jádrového modelu, ale to jednak ještě nebylo potvrzeno a i pak by AMD vedle aktuální nabídky Intelu rozhodně nevypadalo špatně, ostatně není TDP jako TDP.

Jde ale zvláště o vyšší výkon na takt (IPC), který může v kombinaci s vyšším taktem samotným vystřelit Vermeer tam, kam už Intel se 14nm procesory nedosáhne, a to ani ve hrách. Aktuálně se mluví o cca 20% zlepšení, takže s přihlédnutím k vyšším taktům by nové procesory mohly být alespoň o čtvrtinu rychlejší než staré Matisse.

Do databáze výsledků benchmarku hry Ashes of the Singularity se dostal konkrétně Ryzen 7 5800X (AMD sérii 4000 v případě CPU nejspíše přeskočí), který ukazuje velice zajímavé výsledky, ale bohužel se z této databáze nedozvídáme nic podrobného o testované platformě, taktech a podobně.

Můžeme ale srovnávat s konkurencí a ta v podobě Core i9-10900K rozhodně tahá za kratší konec, ale je třeba si uvědomit, že se díváme jen na výsledky dvou benchmarků, které nebyly provedeny v rámci jednoho testu.

Pokud si všímáme zelených sloupců v grafech týkajících se výkonu CPU, pak Ryzen 7 má jednoznačně navrch a i když se v této době ještě nedá říci nic s určitostí, vypadá to opravdu na konec vlády Intelu mezi herními procesory. Alespoň do té doby, než přijde jeho reakce, což bude nejdříve generace Rocket Lake-S, respektive by měla být.

Pokud se potvrdí vyšší herní výkon procesorů Vermeer, pak jsem osobně zvědavý na to, jak bude reagovat marketingové oddělení Intelu a vedle něj i výrobci herních PC, pro něž byly do této doby vcelku logicky prioritní právě procesory Core. DIY sektor už Intel v podstatě ztratil a nyní můžeme čekat na to, co provedou Vermeer s trhem herních PC.



