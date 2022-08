96jádrový AMD EPYC Genoa otestován, v MT o 28 % rychlejší než Milan

Již brzy by se měla představit nová architektura procesorů AMD Zen 4. Ty uvidíme jak v desktopových Ryzenech 7000 Raphael, tak i serverových procesorech EPYC Genoa. Ty by měly vrcholit 96jádrovou verzí, která je schopná zpracovat 192 vláken najednou. Tento procesor má 96 MB L2 cache (1 MB pro každé jádro), měl by také mít 384 MB L3 cache (32 MB pro každé z 12 CCD). Inženýrský vzorek procesoru se ukázal v benchmarku Geekbench 5, nicméně tam bylo detekováno "jen" 192 MB L3 cache (12×16 MB). Procesor běžel na frekvenci 3,51 GHz a byl vybaven 768 GB operační paměti DDR5 na základní desce Suma 65GA24.



Proti 64jádrovému modelu EPYC 7763 řady Milan si novinka polepšila jednovláknový výkon (ST) z 1249 na 1460 bodů, což znamená velmi pěkný 17% nárůst. Vzhledem k tomu, že procesory údajně běžely na totožné frekvenci, je to velmi pěkné číslo. Je to ale více než udávaných 15 %, které AMD zmiňuje jako jednovláknové vylepšení pro Zen 4 (je možné, že aplikace špatně udávala frekvenci čipu, neboť toto 15% zvýšení mělo zahrnovat i navýšení taktů a samotné IPC by mělo navýšit výkon jen o 8-9 %).

Pokud jde o vícevláknový výkon, tam si nový EPYC vylepšil výkon ze 75539 na 96535 bodů (šlo o dvouprocesorový systém, tedy o 192 jader a 384 vláken), což je 28% nárůst. Tady je to opět takové trochu divné, neboť o 50 % vyšší počet jader by se měl projevit asi na znatelnějším nárůstu. V tomto případě je možné, že Geekbench 5 si s tak obrovským množstvím vláken moc dobře nerozumí. Ve výsledku tak z těchto výsledků bohužel nejsme zas o tolik chytřejší.