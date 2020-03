Acer CB342CKC: elegantní 34" monitor s UWQHD, IPS a USB-C

Na evropské trhy se brzy dostane Acer CB342CKC, nejnovější monitor tohoto taiwanského výrobce. Ačkoliv se nejedná o model zaměřený výhradně na hry (ty najdeme pod značkou Predator ), právě hráči by mohli novinku ocenit nejvíce. Na druhou stranu může tento monitor zamířit i do kanceláří, kde se občas pracuje s grafikou a videi. Model CB342CKC se vyznačuje úhlopříčkou 34 palců a rozlišením WQHD, respektive 3440 x 1440 pixelů. To znamená poměr stran 21:9 a vzhledem k použití technologie IPS můžeme očekávat také široké pozorovací úhly.