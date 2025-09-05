Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
- Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
- Herní novinky: Nitro
- Acer Swift Air 16, tablety, monitory a Chromebooky
- Pracovní stroje TravelMate a Vertion
Desktopy Predator Orion
Tento nekompromisní stroj ale není jedinou desktopovou novinkou. Predator Orion 5000 (PO5-667) míří na náročné hráče. Výbava se točí okolo Intel Core Ultra 7 265F a NVIDIA GeForce RTX 5080. Maximální kapacita RAM je přitom shodná, opět 128 GB DDR5 při 7 200 MT/s. V případě SSD postačí 2 TB a doplní je 4 TB HDD. Chlazení opět zajišťuje Predator CycloneX 360.
Oba počítače nabídnou RGB podsvícení v 45litrové skříni složené mimo jiné z 65% recyklovaného plastu. Na trh se dostanou v 1. čtvrtletí 2026 za cenu od 3 999 EUR (Orion 7000) a 2 999 EUR (Orion 5000).
Monitor s frekvencí 720 Hz
Predator Helios 18P AI stvořený pro profesionály
V případě notebooku Predator Helios 18P AI nejde o úplně herní novinku. Spíše naopak. Tento stroj je vytvořen pro potřeby profesionálních tvůrců, kteří se jinak často obrací na herní stroje. Ty ale často neposkytují řadu důležitých funkcí. Helios 18P AI je postaven na platformě Intel vPro, konkrétně s procesorem až Intel Core Ultra 9 285HX a podporou 192 GB ECC pamětí.
Výkon doplňuje grafika až NVIDIA GeForce RTX 5090. Na RAM a VRAM se tedy rozhodně nešetřilo, což profesionálové ocení v rámci tradiční tvorby i hrátkách s AI. Nechybí 6 TB PCIe Gen 5 SSD a Thunderbolt 5.
Obrazovka s poměrem stran 16:10 o úhlopříčce 18 palců využívá Mini LED podsvícení při rozlišení 3 840 × 2 400 pixelů. Při HDR to panel vytáhne až na 1 000 nitů a pokrývá 100 % DCI-P3. O chlazení se stará 6. generace AeroBlade kovových větráčků s tloušťkou lopatky pouhých 0,05 mm. Chlazení podporuje tekutý kov a vektorované tepelné trubice. Na trh tento stroj dorazí s cenovkou od 4 999 EUR.
A jako třešnička na dortu bude dostupná také nová klávesnice Predator Aethon 550 TK s kabelovým, Bluetooth a 2,4 GHz připojením. Baterie vydrží až 150 hodin a hráči jistě ocení hot-swappable spínače. Netradičně se podle popisku setkáme s modrými spínači a čtyřmi náhradními červenými. Cenovka startuje na 129 EUR.