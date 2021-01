Acer Predator XB323QU: 1440p na rychlém 32" panelu

Acer Predator XB323QU se tak dá považovat z hlediska uvedených vlastností za střední třídu. Hodit se bude těm, kteří nemají sestavu s výkonem, jenž by nakrmil 4K monitor, ale zároveň se už nechtějí spokojit s rozlišením Full HD, které je dnes sice stále ještě nejpoužívanější, ale už nastal čas se posunout dál. My zatím o tomto modelu víme jen to, co se objevilo na stránkách Taobao , takže o tom, zda a kdy případně bude tento Predator představen v Evropě, si zatím nepočteme.