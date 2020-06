Acer představil nové herní monitory Predator s až 360 Hz

Acer se stal dalším výrobcem, který do svého portfolia zařadil monitor s obnovovací frekvencí 360 Hz. Pokud si myslíte, že se investice do takového modelu vyplatí, prohlédněte si hlavní hvězdu mezi novými monitory představenými na tiskové konferenci next@acer 2020. Predator X25 se tak zařadí po bok modelů Asus ROG Swift 360 a Dell Alienware 25 (AW2521H) , které se chlubí stejnou obnovovací frekvencí. A možná dokonce používají stejný IPS panel od AU Optronics. Ačkoliv to zatím nebylo potvrzeno, odpovídala by tomu úhlopříčka 24,5 palce i rozlišení 1920 x 1080 pixelů (Full HD).