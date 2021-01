Acer uvádí LCD Predator s Ultra HD a 144 Hz i WQHD a 275 Hz

CES 2021 ještě nezačal, ale firmy v podstatě nemají na co čekat, když tento veletrh bude stejně jen virtuální a nejspíše to bude znamenat prostě jen to, že se dozvíme o více hardwarových novinkách než obvykle a proběhnou nějaké prezentace, jako je třeba připravovaná keynote Lisy Su.

Acer se nyní rozhodl představit své monitorové novinky a mezi nimi především Predator XB323QK NV vybavený 31,5" panelem s rozlišením Ultra HD a obnovovací frekvencí až 144 Hz s NVIDIA G-SYNC Compatible. Monitor je založen na panelu typu IPS a nabízí také DisplayHDR 400 a 90% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.

Vedle něj je tu jeho příbuzný Predator XB273U NX, který má sice "jen" rozlišení WQHD (2560 x 1440), ale zato obnovovací frekvenci až 275 Hz (OC), kterou tak skutečně jen málokterá sestava dokáže v případě náročnější hry využít. Zajímavá je také odezva GtG dosahující dle specifikací až 0,5 ms a 95% pokrytí prostoru DCI-P3. Použitý 27" panel je mimochodem také založen na technologii IPS a dosahuje kontrastu 1000:1.

Pak tu máme ještě Acer Nitro XV282K KV, další Ultra HD monitor s panelem IPS a 90% pokrytím prostoru DCI-P3. Tento monitor je už vybaven rozhraním HDMI 2.1 a dosahuje obnovovací frekvence 144 Hz řízené pomocí AMD FreeSync Premium, takže se bude hodit především pro moderní konzole od Sony a Microsoftu (4K při 120 Hz a VRR).

Predator XB273U NX přijde na evropské trh v květnu s cenou 1179 eur, Predator XB323QK NV rovněž v květnu za 1199 eur a stejně tak Nitro XV282K KV za 949 eur.

