Acer uvedl 6 nových herních monitorů Predator a Nitro

NVIDIA ve čtvrtek odpoledne vyšle na trh nové karty GeForce RTX 3070, z nichž by se mohl stát velký prodejní úspěch. Nabídnout totiž mají výkon plně srovnatelný s RTX 2080 Ti, a to s cenou 500 dolarů. Ale jak to bude s dostupností?