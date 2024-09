Acer uvedl herní monitor Nitro XV240F6 s frekvencí 600 Hz i modely s 500 a 520 Hz

V nabídce herních monitorů společnosti Acer se objevuje extrémně rychlý model Nitro XV240 F6. Má 24,1" panel, ten je ale typu TN, takže musíme počítat s menšími pozorovacími úhly 170° horizontálně a 160° vertikálně. Nenabídne ani vysoké rozlišení, to je jen Full HD, tedy 1920×1080 pixelů. Jestli se ale něčím odmění, tak je to velmi vysoká obnovovací frekvence. Přes rozhraní HDMI 2.0 (jsou zde dva porty) je to sice "jen" 240 Hz, nicméně přes DisplayPort 1.4 zvládne frekvenci až 600 Hz. Odezva GTG je 1 ms, minimálně pak 0,1 ms. Monitoru nechybí synchronizační technologie AMD FreeSync Premium. Jeho jas dosahuje 400 nitů, pokrývá 95 % prostoru DCI-P3 a je jen 8bitový (16,7 mil. barevných odstínů). Najdeme tu dva 2W reproduktory pro základní ozvučení. Polohovatelnost je možná 150 mm výškově, náklon je od -5° do +25°, do stran +/-20°, podporuje funkci pivota a montáž na zeď (VESA 100×100mm).



Není to ale zdaleka jediný velmi rychlý monitor, který byl představen. Nitro XV270 F5 přináší větší 27" panel IPS (standardní pozorovací úhly 178°/178°), nicméně stále je nutné počítat s nízkým rozlišením Full HD. Jak přes HDMI, tak přes DP nyní zvládá 520 Hz. Je to dáno tím, že má dva rychlé porty HDMI 2.1, dále je tu jeden DisplayPort (údajně 1.2), najdeme zde dva porty USB 3.2 a audio výstup. Monitor je rovněž 8bitový, pokrývá 99 % prostoru sRGB, má jas 400 nitů a 1ms odezvu GTG (min. 0,5 ms). I zde je AMD FreeSync Premium. Polohovatelnost je stejná jako v předchozím případě, totéž platí o 2W reproduktorech.



Tím ale novinky nekončí. Nitro XV270U F5 zvyšuje rozlišení 27" panelu IPS na 2560×1440 pixelů, frekvence jen jemně klesla na 500 Hz. Změn je relativně málo, vedle rozlišení je to pak maximální jas jen 250 nitů a 10bitová barevná podpora, ta je ale řešena pomocí FRC (8bit+FRC). Také zde jsou dva porty HDMI 2.1 a máme tu jeden DisplayPort 1.4.