Acer uvedl herní monitory Predator X45 a X27U s OLED displeji

Technologie OLED se dostává do čím dál tím většího množství zařízení a v herních monitorech ji použila společnost Acer u dvou nových modelů Predator X45 a X27U. Začneme u modelu Predator X45U, který je extrémně zakřivený (pouhých 800R) a nabízí 45" panel OLED s rozlišením 3440×1440 pixelů. Dosahuje sice velmi vysokého jasu 1000 nitů, to ale platí pouze lokálně, typicky je to totiž jen 150 nitů. Zvládá 10bitové barvy a nabídne 98,5% pokrytí prostoru DCI-P3. Těšit se můžeme na 240Hz obnovovací frekvenci a odezvu pouhých 0,01 ms, max. kontrast dosahuje 1,5M:1. Nechybí ani podpora AMD FreeSync Premium a KVM Switch. Pokud jde o porty, je zde jeden DisplayPort 1.4 a dvojice HDMI 2.0. Port USB-C podporuje 90W PD, máme tu USB 3.2 hub a dvojici 5W reproduktorů.



Druhým modelem je Predator X27U, přičemž už dle názvu je jasné, že jde o 27" variantu. I zde je panel typu OLED, rozlišení je nyní 2560×1440 pixelů a také zde se můžeme těšit na 1000 nitů lokálně, ale jen 150 nitů globálně, kontrast 1,5M:1 a 98,5% pokrytí DCI-P3. Porty a další detaily jsou shodné s X45. Pokud jde o ceny, 45" verze bude k mání za 1699 USD, menší 27" verze pak má stát 1099 USD.