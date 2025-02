Acer v USA navýší ceny notebooků o 10 %, důvodem jsou nová cla zavedená Trumpem

Acer je jednou z prvních společností, které ohlásily svou reakci na navýšení dovozních cel z Číny, které uvalil znovu zvolený americký prezident Donald Trump. Ta činí 10 % a právě o tolik chce společnost navýšit ceny dovážených notebooků, aby pokryly náklady na cla. Řekl to CEO Aceru, Jason Chen. Acer nyní uvažuje, že produkci notebooků přestěhuje z Číny, aby mohl ceny vrátit na původní úroveň. Tento problém se týká většiny výrobců notebooků, neboť se předpokládá, že v Číně se vyrábí okolo 79 % celosvětové produkce notebooků a tabletů. Jednou z možností pro Acer je dokonce i výroba na území USA, nic ale není rozhodnuto.

Trumpova cla mají za cíl posílit tlak na výrobu na americkém území, což by v případě přestěhování výroby do USA nastalo. Jenže by to současně znamenalo miliardy dolarů na výstavbu nových továren nemluvě o dražší výrobě na půdě USA, takže by to výsledné ceně nemuselo ani příliš pomoci, pokud vůbec. Ceny prozatím zůstanou na standardní úrovni, nicméně 10% navýšení na sebe nenechá dlouho čekat a mělo by se projevit od března. Chen navíc varuje, že zvýšená dovozní cla mohou vést k větším navýšením ze strany některých výrobců, kteří tím pokryjí nejen vyšší náklady, ale budou mít i snahu tím omlouvat vyšší navýšení cen svých produktů.