Activision Blizzard přišel za rok o 63 milion aktivních uživatelů

Společnost zakončila poslední kvartál 22procentním propadem tržeb na 1,77 miliard dolarů, čili před rokem to bylo 2,28 miliard. Na tom se zcela jistě podepsal ten fakt, že počet měsíčně aktivních uživatelů, čili těch, kteří se ke svému účtu přihlásí alespoň jednou za měsíc, klesl o 63 milionů na aktuálních 372 milionů, což je rovněž meziroční srovnání. Prakticky stejný počet měsíčně aktivních uživatelů firma zaznamenala také za poslední loňský kvartál.



Co se týče her řady Call of Duty, pak nejnovější díl zvaný Vanguard je méně oblíbený než předešlý a moc dobře si nevede ani firemní free to play hra ve stylu battle royale, čili Call of Duty: Warzone z roku 2020. Aktuálně se na tento rok chystá další díl Call of Duty, a sice pokračování rebootu Modern Warfare z roku 2019, které má na starosti studio Infinity Ward. Dle Activisionu tento vývoj pokračuje dobře, což ovšem neplatí o nové Call of Duty pro příští rok, která už byla odložena

Otázka je, co stojí za odlivem hráčů a zda jde spíše o konec pandemie, který přiměl mnohé lidi opět vystrčit nos ze dveří, anebo jde snad hlavně o to, že se zákazníkům už série Call of Duty (CoD) či celý Activision Blizzard už opravdu zajídá. Spíše půjde o kombinaci obou faktorů, nicméně stížností na to, jak je celá série CoD v posledních letech jen mašinou na peníze, do níž tvůrci vkládají jen minimum snahy, už bylo dost a džbánek s trpělivostí není bezedný. Ani Blizzard přitom nevede žebříčkům popularity a ani jemu s nevyhnuly skandály na pracovišti.