Activision po Redditu žádá identifikaci leakera, jde o Call of Duty: Warzone

O titulu Call of Duty: Modern Warfare se v poslední době mluvilo především s odkazem na nový režim zvaný Warzone, což není nic jiného než další adaptace na téma Battle Royale. Na Redditu přitom jistý "Assyrian2410" sdílel snímek z Warzone, který se v dané době ještě neměl dostat na veřejnost. Snímek se začal šířit a společnost Activision se to marně snažila zastavit požadavkem na jeho stažení kvůli porušování vlastnických práv. Poukazovala na to, že snímek obsahuje "klíčový artwork" z chystaného titulu Call of Duty: Warzone.

Odstranění snímku i s příspěvkem uživatele Assyrian2410 ale Activisionu nestačilo a ten poté na základě zákona DMCA (Digital Millenium Copyright Act) začal požadovat, aby Reddit odhalil identitu onoho uživatele či prostě aby se podělil s veškerými informacemi, které by umožnily jej identifikovat.

Tento požadavek byl podán 14. února a zahrnoval i odkaz na původní příspěvek od Assyrian2410, který měl titulek ve smyslu, že autor našel snímek někde online a není si jistý, co má představovat. Reddit by tak nyní měl Activisionu vyhovět jako poskytovatel online služby, která byla využita pro porušení vlastnických práv.

Není jasné, zda bude Reddit ochoten ke spolupráci, ale jasné naopak je, že pokud bude Assyrian2410 identifikován, Activision s ním bude jednat už prostřednictvím svých právních zástupců, a to samozřejmě za předpokladu, že vůbec půjde o občana USA. Samotný Reddit by také dle DMCA neměl být odpovědný za příspěvky uživatelů, ovšem musí vyhovět žádosti o jejich smazání. Zda to ale také zahrnuje identifikaci údajného provinilce, to ještě uvidíme.

