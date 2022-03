Ada Lovelace má mít opět maximálně 384bitovou sběrnici

Z materiálů ukradených NVIDII totiž vyplývá, že grafické čipy generace Ada Lovelace využijí mnohem větší objemy paměti L2 cache než Ampere, který má přinejlepším ve výbavě 6 MB L2 cache, což platí pro čip GA102. Ada přitom mají nabídnout dokonce až 96 MB L2 cache, což platí pro nástupce GA102 v podobě AD102.

Dozvěděli jsme se přitom, že tu konkrétněji půjde o 16 MB na každý 64bitový segment paměťové sběrnice, čili 96 MB odpovídá 384 bitům, jaké má právě i dnešní GA102. Z toho by pak vyplývalo, že čipy Ampere i Ada by měly využívat víceméně stejně široké paměťové sběrnice, o nichž nyní (opět) mluví i známý leaker Kopite7kimi

Kopite7kimi jednak potvrzuje konfigurace čipů AD102 až AD107 , jaké byly zveřejněny rovněž včera v následovném článku. Jde o následující, které si tak v textu doplníme i o udávané šířky paměťové sběrnice:

AD102: 12GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 18432 CUDA jader, 384bitová sběrnice



AD103: 7GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 10752 CUDA jader, 256bitová sběrnice



AD104: 5GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 7680 CUDA jader, 192bitová sběrnice



AD106: 3GPC*6TPC*2SM*128FP32 = 4608 CUDA jader, 128bitová sběrnice



AD107: 3GPC*4TPC*2SM*128FP32 = 3072 CUDA jader, 128bitová sběrnice

Ve všech případech má jít dle zdroje o 5nm čipy a jedna z největších otázek je, zda si cestu do desktopových karet tentokrát najde i čip AD103, neboť pro žádné GPU s označením 103 to neplatí přinejmenším od nástupu prvních karet generace Kepler před deseti lety.

Pokud totiž NVIDIA čipy AD103 do desktopových karet nepošle, znamenalo by to jednak, že tu bude mezi hi-endem v podobě AD102 a mainstreamem s AD104 skutečně obrovská mezera, i když tu pochopitelně bude možné částečně uzavřít vypuštěním značně osekaných verzí. Propastný rozdíl mezi AD102 a AD104 bude ale i tak velice neobvyklý.

A pak jde o to, že nové čipy zřejmě dostanou oproti předchůdcům celkově slabší sběrnice, ačkoliv se od nich očekává výrazně vyšší výkon, jak ukazuje i růst počtu jednotek SM. Jak už jsme však psali dříve, to by mohly kompenzovat jednak nové rychlejší paměti GDDR6, jež si chystá třeba Samsung a pak může NVIDIA využít právě objemnější L2 cache ke stejnému účelu jako AMD svou Infinity Cache.

Vše ale zatím napovídá tomu, že AD102 bude monstrózní čip a Kopite7kimi udává i jeho velikost kolem 600 mm2. Měl by tak být přibližně stejně velký jako GA102, ale pak by to ovšem znamenalo, že s ohledem na cca 3x vyšší tranzistorovou hustotu procesu N5 oproti 8nm technologii Samsungu by tomu měly odpovídat i další údaje a my mohli očekávat i kolem 80 miliard tranzistorů v případě čipu, který má mít v podstatě "jen" o 75 % více CUDA jader a 90 MB L2 cache navíc. Něco tu nesedí.



