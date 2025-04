Adata dosáhla s moduly XPG Lancer rekordní rychlosti DDR5-12762

Před necelými dvěma týdny se povedlo dosáhnout rekordu v přetaktování DDR5 pamětí, a to DDR5-12752 na základní desce Gigabyte Z890 Aorus Tachyon ICE. Postaral se o něj overclocker HiCookie, přičemž tentýž overclocker má na svědomí i další rekord na téže základní desce. Nyní se ale rekordem z hlediska použitých operačním pamětí může chlubit jiná společnost. Zatímco minule to byl V-Color, nyní je to Adata se svými moduly XPG Lancer RGB.