Adata představuje externí SSD řady SC735 a SD820 s USB-C

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Adata představuje externí SSD řady SC735 a SD820 s USB-C
V nabídce externích SSD značky Adata se objevily dva nové modely SC735 a SD820. Oba mají rozhraní USB-C, přičemž ten první umí dosáhnout rychlosti 1050 MB/s, druhý pak až 2000 MB/s.
Externí úložiště mohou být užitečná pro ty, kteří potřebují rychle přenášet velké množství dat, přičemž v dnešní době se k tomu přidává např. i záznam videa v málo komprimovaných formátech pomocí telefonů. Některé už umí např. i ProRes RAW, což znamená potřebu vysoké kapacity. Společnost Adata přináší další řešení v podobě dvou nových externích SSD s rozhraním USB-C.
 
Jako první je tu řada SC735, což je miniaturní SSD o velikosti 55×28,5×12,1 mm (má výsuvný konektor) a hmotnosti pouhých 13,6 gramů. Má rozhraní USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps), takže slibuje maximální rychlost sekvenčního čtení 1050 MB/s. U zápisu je to pak 1000 MB/s. Pokud jde o dostupné kapacity, ty jsou 1 TB a 2 TB. Splňuje armádní standard odolnosti MIL-STD-810G 516.6, takže by mu neměl vadit pád z výšky 1,22 metru na tvrdou podložku. SSD je kompatibilní se systémy iOS, Android, macOS, Windows (8+) a Linux (2.6+), použitelné je i s herními konzolemi pro ukládání her. 1TB verze bude stát 1999 Kč s DPH (81,9 EUR), 2TB varianta pak bude za 3699 Kč (149,9 EUR).
 
Adata SD820
 
Druhou novinkou je SD820. Ta už disponuje rozhraním USB-C 3.2 Gen2x2 (20Gbps), takže si troufne na přenosové rychlosti 2000 MB/s (u sekvenčního čtení i zápisu). Tento model je o něco větší s mírami 71,3×39×13,65 mm a hmotností 26,5 gramů. K dispozici bude s kapacitami 1 TB, 2 TB i 4 TB. I zde je podpora stejného armádního standardu, navíc splňuje i IP68 (odolnost vůči vodě a prachu v případě zavřeného krytu portu). Pokud jde o ceny, ty činí 2199 Kč za 1TB verzi (89,9 EUR), 3899 Kč za 2TB variantu (159,9 EUR) a největší 4TB verze pak vyjde na 7999 Kč (329,9 EUR). Všechny modely budou v prodeji od konce října.
 
Zdroj: adata.com

