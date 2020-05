Adata T5000C: 5000mAh powerbanka s porty USB-A i USB-C

Společnost Adata má ve výrobním programu také powerbanky a novinkou je model T5000C. Jak už napovídá název, disponuje kapacitou 5000 mAh Li-Pol akumulátoru a pobere tak maximálně 18,5 Wh elektrické energie. To není mnoho a vystačí tak v průměru asi na jedno nabití standardního telefonu dnešní doby. Při tradiční cca 80% efektivitě pravděpodobně jednou plně nabije 4000mAh akumulátor, u menších kapacit akumulátorů (např. 3000 mAh) by to mohlo být až 1,3krát a naopak u kapacitnějších akumulátorů ještě méně než jednou.



Odmění se za to ale malými rozměry 88×85*14,2 a hmotností 125 gramů. Spolu s květinovým vzorem a jasně růžovou nebo modrozelenou barvou je ideálním stylovým doplňkem nejedné dámské kabelky. Najdeme tu hned tři porty USB-A, micro USB-B i USB-C. Micro USB (USB-B) je určeno pro nabíjení samotné powerbanky maximálně s 5V/2A (10 W). Naopak výstupem je tu USB-A, které zvládne maximálně 5V/2,1A (10,5 W). Nakonec tu máme ještě USB-C, který může sloužit oběma směry, tedy pro nabíjení powerbanky (5V/3A, 15 W) i nabíjení zařízení (také 5V/3A). Powerbanka také umožňuje nabíjení dvou mobilních zařízení zároveň, nicméně kvůli nepříliš vysoké kapacitě akumulátoru nepočítejte s tím, že by byla schopna je obě plně nabít (to leda tak dva iPhony SE ). Spíše jen pomůže oddálit jejich vybití. V balení je dodáván micro USB kabel (USB-C je nutno dokoupit).

