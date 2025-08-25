Aktuality  |  Články  |  Recenze
Adata uvedla nová SSD řady Spectrix S65G pro PCIe 4.0 s kapacitou do 2 TB

Dnes, Milan Šurkala
Pokud si vystačíte s SSD pro rozhraní PCIe 4.0 x4, má pro vás Adata pod značkou XPG v nabídce nová SSD řady Spectrix S65G. Ta dosahují přenosových rychlostí až 6000 MB/s.
I když jsou dnes už SSD i pro sběrnici PCIe 5.0, praktický přínos je mnohdy diskutabilní. Mnozí se tak spokojí se starším rozhraním PCIe 4.0, případě u mnoha lidí jejich PC novější standard ani nepodporuje. A právě pro tyto případy tu má společnost Adata pod svou značkou XPG nová SSD mířící především na hráče. Jde o řadu XPG Spectrx S65G a jde o formát M.2 2280 pro sběrnici PCIe Gen4 x4 a protokol NVMe 1.4. Založeny jsou na 3D NAND Flash pamětech a k dispozici budou ve formě bez nebo s heatsinkem. V prvním případě mají rozměry 80×22×2,4 mm, v druhém pak tloušťka vyroste na 7 mm. Hmotnost je pak 6,4 gramů, resp. 14,6 gramů.
 
Nová řada SSD bude k mání s kapacitami 500 GB, 1 TB a 2 TB, ty se od sebe liší i rychlostmi. Nejpomalejší bude 500GB varianta, u které sekvenční čtení dosahuje rychlosti 5000 MB/s, zápis je pak na 2700 MB/s. U 1TB varianty roste čtení na 6000 MB/s, zápis je pak na hodnotě 4000 MB/s. Pokud půjdeme ještě výše na 2TB verze, ta už zůstává na 6000 MB/s u čtení, ale sekvenční zápis ještě trochu vyrostl na 5000 MB/s.
 
Všechna tato SSD vydrží na 320 přepisů, což je spíše podprůměrná hodnota, obvykle to bývá okolo 600 přepisů (2TB verze tak má 640 TBW). Záruka je 5letá. SSD jsou kompatibilní s herními konzolemi PlayStation 5, podporují SLC Caching a Host Memory Buffer, nechybí ani šifrování Pyrite a LDPC ECC. Pochopitelně se nezapomnělo ani na dnes velmi módní RGB osvětlení. Adata k SSD nabízí software SSD Toolbox, kterým lze monitorovat jeho životnost, teplotu a další vlastnosti.
 
Zdroj: xpg.com

