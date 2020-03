Adobe kvůli COVID-19 nabízí Creative Cloud pro školství zdarma

Poslední týdny mají v podstatě jediné téma, koronavirus SARS-CoV-2. Na to se reaguje nejrůznějšími způsoby, které v mnoha zemích znamenají omezení volného pohybu osob. To ve výsledku způsobuje to, že dětí sedí doma a nikoli ve škole, zaměstnancům je pak doporučeno pracovat z domu, je-li to možné. Školy ale nechtějí promarnit drahocenný čas a ztratit několik týdnů, ne-li měsíců výuky, kdy děti nesmí do školy. Proto se nyní hledají cesty, jak vzdělávat studenty pomocí moderních technologií, video telekonferencí, e-mailu a dalších funkcí. Svou ruku k dílu chce přiložit i společnost Adobe.



Ta oznámila, že pro školství zdarma uvolní aplikace Creative Cloud, které mají pomoci se vzděláváním na dálku. Konkrétně půjde o bezplatný přístup do 31. května 2020, o ten ale musí požádat zástupce školy. Současně bude k dispozici i videokonferenční software Adobe Connect, který má být volně dostupný až do 1. července 2020. Díky němu je možné pořádat meetingy, školení, výukové lekce a spravovat virtuální třídy.

