Adobe oznamuje Firefly Video, novou generativní AI pro videosekvence

Obrazová generativní AI se nemusí týkat pouze fotografií a ilustrací, ale také videa. Známe už např. systém OpenAI Sora, který mnohdy udivuje svými schopnostmi, zdaleka ale nejde o systém jediný. Dalším do party by měl být brzy Adobe Firefly Video. Prozatím bylo jen ukázáno, co svede, uveden pak bude do konce letošního roku. Adobe ho chce integrovat do svých služeb Creative Cloud, Experience Cloud a Adobe Express, objevit se má také např. v Premiere Pro jako funkce Generative Extend, kdy může prodloužit část videoklipu, pokud je příliš krátký a je potřeba ještě pár "framů".



Ukázky vypadají dost slušně, nicméně je potřeba být trochu obezřetní. Také klasický obrazový Firefly pro statický obraz má hezké prezentační fotografie, ale realita je u mnoha typů snímků podstatně horší (nemluvě o porozumění textovému popisu). Každopádně i tak jde o dost populární systém, prozatím už posloužil k vygenerování 12 miliard snímků. Pokud jde o jeho video verzi, tak ta bude podporovat jak Text to Video (video se vygeneruje na základě textového popisu scény, vhodné to může být např. na generování B-roll videa), tak i Image to Video (video vznikne na základě obrazové statické předlohy).

Stejně jako klasický Firefly, i Firefly Video bude komerčně bezpečným modelem, tedy může být bez obav použit ke komerčním účelům. Systém byl natrénován na videosekvencích z veřejné domény a z fotobanky Adobe Stock. Fotografové a kameramani jsou také mnohdy vyzýváni k poskytování videa na určité téma, na které se má tento systém lépe natrénovat, což v takovém případě vede k autorským odměnám.