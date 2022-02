AeroCool Cipher: skříň pro těžbu uvadajících kryptoměn

Společnost AeroCool nám dnes nabízí skříň Cipher, nad jejíž výbavou bychom se kdysi ani nepozastavili, snad jen 2,5" pozice na zadní straně traye pro základní desku by nám připadaly zvláštní. Ovšem i když je nyní Cipher prezentována jako něco speciálního, jde prostě o skříň, která je vybavena velkým počtem 3,5" a 2,5 pozic.

Jak je vidět, máme tu v obvyklém místě celkem jedenáct 3,5" a čtyři 2,5" pozice, přičemž jednu 2,5" pozici můžeme využít i pro další 3,5" disk, jichž tak bude celkem až dvanáct. Jinak na této skříni není nic zvláštního, tedy na dnešní dobu, kdy skříně pro domácí PC už obvykle nabízí sotva pár 3,5" pozic, které už mnozí ani nezaplní. Trend je ostatně takový, že už není třeba využívat ani 2,5" pozice a veškeré potřebné úložné místo realizovat pomocí M.2 SSD napojených přímo na desku. K tomu pak stačí dokoupit externí NAS nebo jen využít cloud, a nemusíme se při stavbě PC vůbec obtěžovat s vedením kabelů k samostatně umístěným úložným zařízení.

AeroCool Cipher je jinak klasický moderní middletower o rozměrech 205 x 485 x 485 mm (Š x V x H) a určen je pro desky ATX či menší. Pokud necháme skříň v původní konfiguraci, můžeme do ní umístit maximálně 290 mm dlouhé karty, ale diskové šachty lze odmontovat a v takovém případě lze využít i 400mm grafiku. K tomu přitom bude stačit zbavit se třeba jen jedné šachty pro dva disky.

Procesorové chladiče mohou být vysoké maximálně 160 mm, což už může pro některé modely představovat omezení. Můžeme ale namísto vzduchového modelu využít vodní chladič s až 360mm radiátorem v horní pozici. Stejně velký lze dát i dopředu, ale v takovém případě pochopitelně přijdeme o všechny čtyři vrchní diskové šachty. Přední I/O porty zahrnují 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 a HD Audio a zdroj může mít hloubku max. 229 mm.

Nejvíce překvapivé je na této skříni ovšem načasování. Pokud by přišla na trh loni na jaře, dalo by se mluvit o pohotové reakci firmy AeroCool, ale nyní je to už spíše s křížkem po funuse. Nejznámější kryptoměna založená na modelu Proof of Space, čili na úložném prostoru, je zřejmě Chia (XCH), ale vyšší kapitalizaci než Chia s 250 mil. USD už má Filecoin (3,1 mld. USD) a BitTorrent (1,7 mld. USD).

Sama Chia přitom od svého vstupu na trh vytrvale ztrácí a už loni v létě bylo zřejmé, že se její farmaření (obdoba těžby) nevyplatí. Na začátku se Chia vyšplhala nad 1500 USD, ale pak už to byla jen cesta dolů na aktuálních cca 80 USD. Filecoin je na tom podobně, neboť ten za necelý rok ztratil asi 90 procent své hodnoty a BitTorrent se ještě jakž takž drží a je na tom stále výrazně lépe než na samotném začátku roku 2021, ovšem tento coin se získává seedováním torrentů a ne ukládáním souborů s hashi jako Chia.



