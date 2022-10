Aeromine: další "revoluční" zdroj energie z větru to zvládá "bez pohybu"

Velkým tématem posledních let jsou obnovitelné zdroje energie. Ty mají ale mnoho úskalí, přičemž tím nejzásadnějším je asi akumulace vyrobené energie. Tyto zdroje jsou totiž poměrně nestálé, takže vyžadují ukládání energie, a to nejen krátkodobé, ale aby to plně mohlo fungovat, tak i dlouhodobé, což je prozatím nevyřešený problém. Společnost Aeromine Technologies chce ale lépe vyřešit první část, tedy výrobu. V jejím případě jde o využití energie větru, přičemž její řešení to má zvládat "bez pohybu".

Aeromine Wind-Harvesting Unit se skutečně nehýbe, jde jen o aerodynamicky vhodně rozmístěné lopatky, které jsou statické. Když fouká vítr, ten zde mění svou dráhu tak, že zde vzniká významný podtlak. A zde přichází do hry turbína umístěna v základně celé elektrárny. Díky podtlaku vzniká proudění větru, které prochází touto turbínou a roztáčí ji. Tímto způsobem je pak získávána elektrická energie.

Podle společnosti by toto řešení mělo vygenerovat o 50 % více energie než jiné OZE za podobnou, případně dokonce i nižší cenu (má být ekvivalentem 16 solárních panelů). Firma míří spíše na různá skladiště, distribuční centra, továrny, kancelářské budovy, velké prodejny, ale i komplexy bytových jednotek. Pilotní test probíhá na budově továrny BASF ve Wyandotte v Michiganu.

Existuje tak už minimálně prototyp, což projektu dává trochu více kredibility, na druhou stranu sama společnost o technologii nedodala žádné podrobnější data, což naopak přidává spíše pesimismus. Jak to vidíte vy? Myslíte si, že by něco takového mohlo fungovat? Nebo si myslíte, že je to jen další "revoluční" projekt, který nakonec vyšumí?