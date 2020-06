AGESA ComboAM4 1.0.0.6 se objevila v beta BIOSech pro desky Asus

AGESA ComboAM4 1.0.0.6 se ukázal v betaverzích BIOSů pro základní desky společnosti Asus, která je zatím připravila konkrétně pro své modely s čipovými sadami AMD řady 400. Na serveru HardwareLuxx.de je našli zatím konkrétně na desce Asus Crosshair VII Hero s čipovou sadou X470, přičemž daná betaverze BIOSu nese číselné označení 3101.

Pokud tak někdo má zájem, může si zmíněnou verzi BIOSu stáhnout ze serveru overclock.net , ovšem s tím, že nyní není zrovna jasné, co nový mikrokód ComboAM4 1.0.0.6 vůbec přináší. Respektive nevíme vše. Mluví se o nastavení různých multiplikátorů zvlášť pro každé CCX pro přetaktování (tolik probíraná funkce per-CCX overclocking), ovšem není zřejmé, zda to bude funkce vycházející právě z nového mikrokódu, nebo zda ji má na svědomí přímo Asus.

Vedle toho se už také objevila první chyba, a sice nefunkční nastavení napětí VDDG, které má být vždy zaseknuté na hodnotě 1,1 V. V každém případě, hlavní novinka je ta, že pro desky AMD přichází nová AGESA a my se snad brzy dozvíme, co ta přináší a zda to také znamená, že vypuštění desek s AMD B550 je už konečně na spadnutí.

