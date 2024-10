AI akcelerátory Nvidia B300 "Blackwell Ultra" prý přejdou na socket, vyměnitelné GPU

Počítače jsou skládačky, i když se dnes už spousta kdysi separátních funkcí integruje do základních desek nebo i procesorů a běžný člověk si pro ně už obvykle nekupuje separátní karty (např. zvukové nebo síťové karty). Dnes už i grafické čipy najdeme jakou součást některých desktopových procesorů. Ty jsou běžně vyměnitelnou součástí díky socketům a využitelnost této výhody významně ovlivňuje i otázka, jak dlouho je daná patice podporována (zdravíme do Intelu, který krátkodobou podporou patic tuto vyměnitelnost udělal jen málokdy smysluplnou).

Zákulisní informace ale napovídají o tom, že bychom se podobných socketů mohli dočkat i u GPU, u nichž jsou tyto čipy alespoň prozatím pevně připájeny k PCB karty. V případě vyměnitelných GPU by se ale nemělo jednat o klasické spotřebitelské karty, ale o AI akcelerátory Nvidia B300, které budou postaveny na architektuře Blackwell Ultra (vylepšení dnešního Blackwellu, který už známe z výpočetní oblasti, ale na jeho uvedení do spotřebitelské stále ještě jen čekáme). V případě akcelerátorů a výpočetních karet s vyměnitelnými GPU by tak případné problémy s grafickým čipem nemusely znamenat výměnu celé karty, ale jen samotného čipu. Případně by to mohlo přinést také omezenou možnost upgradu za výkonnější čipy do budoucna. Na druhou stranu lze očekávat mírně snížený výkon kvůli delším latencím.