AI bere práci, v TikToku se propouští část týmu pro moderování obsahu

Sociální síť TikTok nahradí část svých zaměstnanců systémy umělé inteligence. Půjde především o ty, kteří pracují na moderování obsahu, tedy odstraňování závadných příspěvků. Toto rozhodnutí následuje malajský tlak na sociální síť, kdy zdejší regulátoři chtějí po TikToku, aby zesílil dohled nad příspěvky poté, co se letos výrazně zvýšil počet nenávistného obsahu. Firma tak propustí zhruba necelých 500 lidí, přičemž se to týká především týmů v Malajsii. V celkovém množství zaměstnanců společnosti je to zatím jen kapka v moři, TikTok má totiž okolo 110 tisíc zaměstnanců ve 200 městech po celém světě.

Sociální síť chce pomocí většího nasazení umělé inteligence zefektivnit moderování obsahu, které se už dnes ze zhruba 80 % děje pomocí systémů AI. Vliv člověka na další vyhodnocování obsahu se tak opět o trochu sníží. Společnost do podobných bezpečnostních technologií plánuje investovat 2 miliardy USD. TikTok ale není jedinou firmou, na kterou malajská vláda tlačí, aby vylepšila moderování závadného obsahu. Výrazný nárůst požadavků na odstranění nevhodných věcí registruje i společnost Meta (se svými sociálními sítěmi Facebook a Instagram), přičemž ten rovněž jako u TikToku trvá už od první poloviny roku 2023. Např. u Mety se tento počet požadavků zvýšil šestinásobně, TikTok jich obdržel 3krát tolik ve srovnání s předchozími obdobími.