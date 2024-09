Chatboti si sice ne až tak zřídka vymýšlí faktické nesmysly, pro koncepční otázky jsou ale jejich odpovědi často velmi dobré. To se ukázalo i v zajímavém průzkumu, který provedly MIT, Cornell University a American University. Té se zúčastnilo přes 2000 lidí, kteří měli sdělit svou oblíbenou konspirační teorii, které ale věří, a myslí si, že všeobecné povědomí o problematice je lživé. Nechali je také přednést argumenty, proč si myslí, že je tato teorie správná a obecné přesvědčení špatné. Dále použili chatbot GPT-4 Turbo, aby se pokusil přednést personalizované protiargumenty k jejich názoru a jejich prezentovaným argumentům, kterými podpořili své přesvědčení.



Podle studie byly systémy schopné přednést přesvědčivé argumenty založené na skutečnostech, přičemž bylo změřeno, že se chatbotům ve zhruba 20 % případů povedlo respondenty přesvědčit o tom, že jejich oblíbená konspirační teorie je nesmyslná. I po 2 měsících obvykle tvrdili, že konspirační teorii už nevěří a že byli nadále přesvědčeni o její nesprávnosti. I pokud konspiraci nadále věřili, měli menší tendenci snažit se o ní přesvědčit ostatní, někteří také přestali sledovat sociální média těch, kteří je propagovali.



Otestoval jsem to na v poslední době velmi populární teorii o placatosti Země a ChatGPT skutečně přinesl několik zajímavých argumentů. Byly tu některé klasické (lodě za horizontem, pozorování ze satelitů a vesmíru), které se konspirátorům občas daří v argumentaci "šikovně" přiohýbat, i poněkud odborné fyzikální, které by v přesvědčování asi neuspěly, tak i takové, které jsou logické, ale moc často se nepoužívají. Líbil se mi např. argument o tom, že kdyby byla Země placatá, nemohli bychom pozorovat různé časové zóny (celý placatý svět by musel být v jeden okamžik osvětlen stejně). Dobrý byl i o tom, že bychom ze všech koutů světa museli pozorovat stejné hvězdy, což nepozorujeme.

Zajímavostí této studie bylo i to, že ačkoli si chatboti občas vymýšlí faktické nesprávnosti, zde bylo změřeno, že 99,2 % napsaného byla pravda.