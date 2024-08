AI čipy Nvidia Blackwell mají prý chybu v návrhu a hrozí 3měsíční zpoždění

Zdá se, že nejen Intel má problémy se svými čipy. Objevila se totiž informace o tom, že nějaké problémy by mohla mít i společnost Nvidia. Tam má ale problém tkvět v něčem jiném. O problému měly informovat minimálně dva zdroje, přičemž jeden z nich měl být zaměstnanec Microsoftu a druhý z blíže neurčeného poskytovatele cloudových služeb, které měla Nvidia informovat o zpoždění. Jde nicméně o neoficiální informaci a jako takovou je potřeba ji [prozatím] brát. Ta hovoří o tom, že se až teď povedlo odhalit chybu v AI čipech Nvidia GB200 s architekturou Blackwell. Jsou zde spojené dva čipy B200 a právě v tomto spojení má být chyba, která byla odhalena nezvykle pozdě v celém procesu návrhu a výroby.

Nvidia přitom v minulém týdnu oznámila, že zahájila dodávky prvních vzorků svým partnerům, takže patrně právě u těchto prvních dodávek (resp. její výrobě) byla odhalena ona chyba. Tu mělo odhalit TSMC, které čipy vyrábí, a pokud je vše výše uvedené pravda, hrozí oddálení dodávek asi o čtvrt roku, tedy patrně budou odloženy na začátek příštího roku. O čipy Nvidia GB200 je přitom velký zájem. Google si měl objednat více než 400 tisíc čipů za více než 10 mld. USD, Meta měla také podat objednávku za stejnou částku (tedy patrně za podobné množství čipů) a Microsoft si jich měl objednat okolo 55-65 tisíc.

Společnost Nvidia ale problémy popírá, resp. nechce konkrétněji komentovat. Mluvčí společnosti řekl, že "jak již bylo řečeno dříve, poptávka po kartách Hopper je velmi vysoká, obecné dodávání vzorků Blackwellu už začalo a produkce má začít v druhé polovině roku." Dále dodal, že ohledně výše zmíněných spekulací nebude nic komentovat. Jinak řečeno, firma je nepotvrdila, ale rovněž ani nepopřela (což napovídá spíše potvrzení problému než opaku - kdyby tomu tak nebylo, firma by to pravděpodobně kategoricky popřela, každopádně jistě to stále nevíme). Problém by se neměl týkat karet GeForce, které nevyužívají spojení více čipů, a tedy ani zdroj tohoto možného problému.