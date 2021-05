AI Intelu dává grafice počítačových her reálný vzhled

Tato umělá inteligence slouží jednoduše k tomu, aby počítačově renderovaná grafika ve výsledku vypadala jako reálné záběry z kamery. Umělá inteligence tak vezme tuto grafiku jako zdroj, který přetvoří na základě toho, jak byla předem vytrénována díky záběrům z reálného prostředí. V tomto případě šlo konkrétně o hru Grand Theft Auto V, takže jde o silnice, městské ulice a dopravní mumraj.

Sebelepší renderovaná grafika her využívající třeba i ray tracing má dnes jednoznačný umělý nádech, který ji od reálných záběrů jasně odlišuje. Mohl by snad nový systém Intelu založený na strojovém učení někdy zajistit, abychom mohli hrát hry s opravdu realistickou grafikou? O to se ještě nejedná, ale výsledky jsou už nyní velice zajímavé.

Na první pohled to vypadá, jako by někdo jen poupravil paletu a změnil kontrast, čili prostě jen prohnal obraz přednastaveným filtrem. Ovšem jde tu třeba i o odrazy světla slunce od lesklých materiálů, které původní verze nemá a které způsobí, že upravená grafika i tak staré hry jako GTA V už vypadá téměř reálně. Pak to jsou třeba jinak zpracovaná světla aut či jejich povrch. Nicméně svůj podíl na tom má i nízké rozlišení videa a nízká snímkovací frekvence.

Výzkumníci z Intel Labs využili pro trénink své AI Cityscapes dataset, čili rozsáhlou stopáž pořízenou z ulic měst v jižní Kalifornii a také z Německa. Právě díky německým záběrům jsou výsledky z herního San Andreas prý více zelené, než by měly být a také silnice jsou díky nim méně rozbité. Chtělo by se říci, že v takovém případě by v Intel Labs možná mohli ocenit dataset od nás.

Jak ukazuje diagram popisující průběh zpracování obrazu, klíčovou součástí tohoto systému jsou G-buffery, v jejichž rámci se v obrazu rozpoznávají jednotlivé objekty, které pak AI systém dále upravuje podle toho, o co jde. Například auta poté projdou jiným zpracování než třeba stromy nebo lidé.



Photorealism Enhancement má také svou sekci na GitHubu , kde se můžete podívat na srovnávací obrázky. Nyní zbývá už jen zjistit to, kdy se takové AI dočkáme v praxi.

