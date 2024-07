AI jako nové krypto? GeForce RTX 4060 a 4070 mohou být nedostatkové kvůli AI

Před několika lety jsme tu měli kryptoměnovou mánii, v jejímž důsledku byl takový zájem o grafické karty, že už nezbylo pro běžné hráče a jejich ceny vyskočily na násobky. Tentokrát tu máme náznaky jiného nedostatku, který ale nezpůsobí trh jako takový a typ cílových zákazníků těchto produktů, ale samotní výrobci úpravou toho, co a v jakém množství vyrábí (tedy přímo cílení na určité zákazníky než to, k jakým zákazníkům se ony karty dostanou). Důvodem má být obrovský zájem o umělou inteligenci a nutnost hardwarové akcelerace algoritmů AI. Stejný čip ve výpočetní kartě jako v high-endové GeForce může znamenat i řádově dražší kartu.

Nvidia a TSMC se tak soustředí především na výrobu čipů pro AI akcelerátory, což pochopitelně znamená, že něco jiného musí z kola ven. Nejvíce by tímto měli být ovlivněny čipy pro mainstreamové grafické karty GeForce RTX 4060 a RTX 4070, jejichž produkce měla být snížena až o 50 %. To by mělo uvolnit trochu výrobních kapacit pro nové čipy na architektuře Nvidia Blackwell, která byla prozatím představena právě jen pro výpočetní karty. Její uvedení do spotřebitelských grafických karet se předpokládá možná koncem letošního roku, ale poslední dobou se více mluví spíše o počátku roku 2025 na veletrhu CES 2025.

Uvolnění kapacit by tak mohlo pomoci vyrobit o něco větší počet výpočetních karet, než dojde k představení nových GeForce RTX 5000. Proslýchá se také to, že poslední dobou byl nedostatek pamětí GDDR6X (několik vadných sérií), takže ty dobré zamířily do výkonnějších grafických karet. Zda se to ale projeví na nárůstu cen střední třídy a jakém případně, to se teprve uvidí.