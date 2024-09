AI nyní dokáže projít přes systém CAPTCHA se 100% úspěšností

Automatizovaní boti jsou nepříjemnou součástí internetu, kteří dokážou např. zakládat spoustu účtů, aby obešly některá omezení, a mnoho dalšího. Docela účinným řešením se staly systémy CAPTCHA, které nejprve pomocí deformovaných písmen měly odlišit člověka od stroje. Ostatně jde o zkratku "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", což se dá přeložit jako "kompletně automatizovaný veřejný Turingův to pro odlišení počítače od člověka". Jenže textová verze byla navzdory své solidní prvotní účinnosti už překonána, a tak se později objevil obrazový systém, kdy máte vyklikávat např. dopravní prostředky určitého typu, semafory a podobně. Jenže i tento systém (konkrétně reCAPTCHAv2) byl nyní překonán.



Vědci z ETH Zurich ve Švýcarsku totiž vytvořili AI systém YOLO (You Only Look Once), který tuto ochranu proti botům dokáže obejít. Nejprve použili téměř 12 tisíc obrázků z veřejně přístupných datasetů s označenými obrázky, aby na něm natrénovali základ svého systému, aby ho pak doladili ještě na dalších 14 tisících. Celkem se trénoval pro rozpoznávání 13 druhů objektů, které jsou používány v reCAPTCHAv2, a pokud je pravděpodobnost daného objektu ve výřezu větší než 0,2, označil ho tak.

Jde o překvapivě nízké číslo, nicméně to stačilo na to, aby správně vyhodnotil (ne)přítomnost hledaného objektu a překonal předchozí systémy, které dokázaly oblafnout 68-71 % testů reCAPTCHAv2. YOLO totiž prošel přes všechny testy reCAPTCHAv2, které mu vědci předložili. To nabourává důvěru v testy založené na detekci objektů v obraze. Otázkou tak je, kam se tyto ochrany budou ubírat dál, a zda lze v době stále se zlepšujících systémů umělé inteligence vlastně přijít s řešením testů, které bude dostatečně odolné.