AI od Googlu překonává člověka v detekci rakoviny prsu

V rámci boje proti zákeřné rakovině prsu vyvinuli vývojáři v Googlu nový systém umělé inteligence, který by měl pomoci ji lépe a dříve diagnostikovat, čímž by se mohly zmírnit její dopady. Google spolupracoval s DeepMind, Cancer Research UK Imperial Centre, Northwestern University a Royal Surrey County Hospital, přičemž výsledkem je aplikace, která dokáže být přesnější než lidé. Trénována byla na mamografických snímcích 76 tisíc žen z Velké Británie a 15 tisíc žen z USA, testovalo se pak na snímcích prsů 25 tisíc britských a 3 tisíc amerických žen. Výsledky sice nejsou dokonalé, ale jsou přeci jen lepší, než co dokázali lidští doktoři.



Pokud jde o falešná pozitiva (detekována rakovina, která ale ve skutečnosti nebyla přítomna), tak zde se míra snížila o 5,7 % v případě USA a o 1,2 % u Velké Británie. Naopak u falešných negativ (nedetekována rakovina, která ale byla přítomna), což je ještě důležitější, byla míra chyb snížena o 9,4 %, resp. 2,7 %.

Vývojáři zkusili ještě jeden experiment, kdy systém natrénovali pouze na snímcích žen z Británie, ale testovali ho pouze na snímcích z USA. I v takovém případě byl systém lepší a falešná pozitiva klesla o 3,5 % a falešná negativa pak o 8,1 %. Systém přitom pracoval pouze s jednotlivými anonymizovanými mamografickými snímky, zatímco normální doktoři mají obvykle k dispozici i ty předchozí stejně jako jiné údaje o pacientkách. Pro zajímavost, ve Velké Británii tato nemoc ročně postihne 55 tisíc žen a v USA potká za život každou osmou ženu.



