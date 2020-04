AI pomáhá na Floridě s autonomním převozem testů na COVID-19

Koronavirová pandemie ovlivňuje svět a nahrává zejména moderním technologiím, které umožňují řešit nejeden problém s ní spojený. Na Floridě se rozhodli, že s pomocí autonomních vozů a umělé inteligence budou přepravovat provedené testy na COVID-19 z testovacích míst do Mayo Clinic, kde jsou vyhodnocovány. Na projektu spolupracují Jacksonville Transportation Authority (JTA), Beep a společnost Navya. Jde o pokračování již 3 roky běžícího programu Ultimate Urban Circulator. Má jít o ukázku toho, jak lze moderní technologie využít v krizích, jako je tato. Faktem nicméně je, že do užitečnosti má tento testovací "koronavirový" projekt docela daleko.



Cílem je, aby řidič nebyl zbytečně vystaven koronaviru a šetřila se také pracovní síla nemocnice, která se pak může věnovat něčemu užitečnějšímu v nemocnici a ne ježdění autem z jednoho místa na druhé při převážení testů. Nicméně i normální dodávka s odděleným prostorem pro náklad (což je naprostý standard) by zajistila, že řidič nebude výrazněji exponován virům v okolí. Tomu by mohl pomoci i jemnější filtr ventilace, jak to nabízí např. Tesla a jiné automobilky.

V rámci pilotního projektu je navíc autonomní vůz doprovázen hned dvěma vozy, ve kterých sedí reální řidiči, takže se nejenže neušetří pracovní síla (která je navíc vystavována viru podobně, jako by byla za volantem sběrného vozu), ale ani energie. Je totiž potřeba energie (elektřina/benzín) pro více aut a ne jen jedno. Každopádně to alespoň ukazuje, že autonomní auta mohou zvládat takový úkol.

Ceny souvisejících / podobných produktů: