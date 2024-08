AI vyhledávač Perplexity proti plagiátorství: sdílení výdělků se zdroji v Publisher's Program

Internet se mění před očima. Nástup umělé inteligence mění způsob vyhledávání informací, přičemž spousta lidí k tomuto (ne zrovna správně) využívá chatbota ChatGPT. Jsou zde ale i jiná nasazení umělé inteligence, které už k vyhledávání slouží, neboť v takových případech nejde o chatboty, ale o vyhledávače, na které je naroubován chatbot. Jedním z nich je Perplexity, který si to v poslední době slízává za to, na jakých zdrojích byl vlastně natrénován a jak funguje. Jinak řečeno, mnohými je vytýkáno to, že jde o plagiátorství.

Pro internetová média může být totiž umělá inteligence dalším hřebíčkem do rakve. V poslední době se zhoršující situace velmi často řeší paywallem, tedy placeným přístupem, když původní modely financování pomocí reklamy přestaly do jisté míry fungovat. Nejprve to byl rozmach blokování reklamy, poté populární boj proti sledování (např. Googlem nebo Facebookem), což nebyla pro čtenáře vítězství, ale prohra, neboť to ve výsledku způsobilo, že už tak snížené množství reklamy kvůli blokátorům se stalo ještě méně efektivním kvůli nemožnosti efektivního cílení, takže o to více začaly růst paywally jako houby po dešti. A nyní tu máme AI vyhledávače, které vytvoří výtah ze stránek, takže je tu riziko toho, že se uživatelé spokojí už jen s "výcucem" vytvořeným a prezentovaným pomocí AI, takže se na zdrojovou stránku ani nedostanou. Tedy už ani na to nízké množství méně efektivní reklamy.

Perplexity se to nyní snaží řešit a zavádí Publisher's Program, tedy sdílení svých výdělků s participujícími médii. Perplexity zavede na své stránky vedle placeného plánu také reklamy, které se stanou dalším [byť ne zrovna nejefektivnějším] zdrojem příjmů pro vyhledávač, takže pokud se ve vyhledávání v textu vytvořeném AI objeví i odkaz na tato média, ta dostanou podíl z příjmů, aniž by je uživatel nutně musel navštívit. Jako první se přidají TIME, Der Spiegel, Fortune, Entrepreneur, The Texas Tribune a WordPress.com. Participující média také dostanou přístup k Perplexity API, což jim umožní vytvořit vlastní AI vyhledávač na stránkách a první rok také přístup k Enterprise Pro zdarma.