AI vyhledávání QNAP Qsirch bude od října zdarma pro všechny

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Pokud využíváte NASy od QNAPu a nechcete platit za AI vyhledávání Qsirch, má pro vás QNAP dobrou zprávu. Už brzy bude tato funkce zdarma.
Inteligentní filtrování na bázi umělé inteligence QNAP Qsirch je zajímavým nástrojem pro přesné fulltextové vyhledávání a filtrování dat na NASech. Dosud šlo ale v případě Qsirch Premium o placenou funkci, kdy bylo potřeba zakoupit potřebnou licenci. To se ale od 1. října 2025 změní. Nynější uživatelé Qsirch Lite získají všechny dříve prémiové služby bezplatně a placený program Premium bude ukončen. QNAP už vydal novou verzi aplikace, která je na přechod na bezlicenční režim připravena.
 
Již brzy by se navíc měla představit nová pokročilejší varianta Qsirch 6.0. Ta přináší podporu konverzací na více pokračování s rozšířeným vyhledáváním RAG (Retrieval-Augmented Generation) a dotazy v přirozeném jazyce, dále bude podporovat lokální modely (LLM) jako např. DeepSeek a Gemma, přičemž toto zvládnou některé NASy, které mají specifická GPU, jež si s tímto poradí, a přinesou lepší soukromí a vyšší rychlost sémantického vyhledávání. Nebude ale chybět ani podpora pro práci s cloudovými LLM, samozřejmostí bude vyhledávání pomocí klíčových slov a lépe má rozumět také kontextu, podporovány jsou soubory Word (.doc/.docx), Excel (.xls /.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx), PDF (.pdf), email (.eml), a TXT (.txt). Také Qsirch 6.0 bude mít všechny dříve prémiové funkce zdarma a bude tedy bez licenčních omezení.
 
Zdroj: qnap.com

