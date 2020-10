Akce AMD Raise the Game pokračuje až do prosince

AMD oficiálně spustilo letošní akci Raise the Game uprostřed července a původně měla platit do 3. října, co se týče možnosti získat kupóny pro nabízené hry. Nově byla prodloužena o více než dva měsíce, a to do 5. prosince, přičemž zákazníci budou moci nabyté kupóny uplatnit nejpozději 9. ledna 2021.